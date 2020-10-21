Coquimbo Unido
    -
    19:30
    21.10.20
    Estadio Francisco Sanchez Rumoros
    Универсидад де Консепсьон
      Чемпионат Чили • Тур 16
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      Онлайн
      Coquimbo Unido - Универсидад де Консепсьон
      Чемпионат Чили - 21 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Coquimbo Unido – Универсидад де Консепсьон на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Juan José Ribera или Эдуардо Ачеведо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Coquimbo Unido и Универсидад де Консепсьон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Coquimbo Unido и Универсидад де Консепсьон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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