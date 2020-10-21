Онлайн

Coquimbo Unido - Универсидад де Консепсьон

Чемпионат Чили - 21 октября 2020

Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Coquimbo Unido – Универсидад де Консепсьон на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Juan José Ribera или Эдуардо Ачеведо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Coquimbo Unido и Универсидад де Консепсьон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Coquimbo Unido и Универсидад де Консепсьон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

