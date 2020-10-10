Универсидад Католика
    -
    0:30
    11.10.20
    San Carlos de Apoquindo
    Универсидад де Консепсьон
      Чемпионат Чили • Тур 14
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      Универсидад Католика - Универсидад де Консепсьон
      Чемпионат Чили - 11 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Универсидад Католика – Универсидад де Консепсьон на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 00:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ариэль Олан или Эдуардо Ачеведо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Универсидад Католика и Универсидад де Консепсьон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Универсидад Католика и Универсидад де Консепсьон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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