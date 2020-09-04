Унион Ла-Калера
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    18:00
    04.09.20
    Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
    Кобресаль
      Чемпионат Чили • Тур 9
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      Унион Ла-Калера - Кобресаль
      Чемпионат Чили - 4 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Унион Ла-Калера – Кобресаль на Eurosport.ru! 4 сентября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Juan Vojvoda или Gustavo Huerta Araya? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Ла-Калера и Кобресаль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Унион Ла-Калера и Кобресаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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