Онлайн

Депортес Икике - Уачипато

Чемпионат Чили - 5 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Депортес Икике – Уачипато на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Jaime Vera или Gustavo Florentín? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Депортес Икике и Уачипато и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Депортес Икике и Уачипато, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

