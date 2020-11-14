Депортес Икике - Curicó Unido

Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Депортес Икике – Curicó Unido на Eurosport.ru! 14 ноября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Cristián Leiva или Nicolás Larcamón? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Депортес Икике и Curicó Unido и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Депортес Икике и Curicó Unido, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

