Унион Эспаньола - Унион Ла-Калера

Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Унион Эспаньола – Унион Ла-Калера на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 00:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роналд Фуентес или Juan Vojvoda? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Эспаньола и Унион Ла-Калера и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Унион Эспаньола и Унион Ла-Калера, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

