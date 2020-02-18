Беспорядки на трибунах сорвали матч чемпионата Чили между «Коло Коло» и «Универсидад Католика».

24horas сообщает, что на поле бросали горящие петарды. Игрок «Коло Коло» Николас Бланди чудом избежал серьезной травмы, когда одно из взрывных устройств сработало рядом с ним. После инцидента футболист хромал и зажимал уши.

Рядом с голкипером «Католики» Матиасом Дитуро упал брошенный телефон одного из фанатов. Он отреагировал необычно – поднес его к уху и сделал вид, что отвечает на звонок.

Судья прекратил игру за 19 минут до конца, «Универсидад Католика» выигрывал со счетом 2:0.

Фанатские драки продолжились после матча за пределами стадиона.

Бразильский футболист спровоцировал фаната соперника и ударил его ногой по голове

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