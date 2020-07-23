Модель Playboy приобрела чилийский клуб. Несколько лет назад она рассказала о сексе с Роналду

У девушки крепкая связь с футболом!

Чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес приобрела любительский футбольный клуб «Ранкагуа Сур».

34-летняя Чавес вложилась в команду из родного города и надеется помочь клубу выйти в высший дивизион страны. Ранее она публично поддержала другой клуб из Ранкагуа – «О’Хиггинс», выступающий в элите, но это не помешало новой инвестиции. «Я представляю клуб «Ранкагуа Сур». Скоро они перейдут в профессиональную лигу. Еще один вызов, но приятный вызов, потому что это часть моего города. Мы сделаем все от нас зависящее», – написала девушка в твиттере.

Чемпионат Англии «Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего игрока, проданного в «Боруссию» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Несколько лет назад Даниэлла рассказывала о ночи, проведенной с Криштиану Роналду – на тот момент футболист встречался с россиянкой Ириной Шейк.

У Чавес 13 млн подписчиков в инстаграме.

«У него идеальное тело». 15 фото модели Playboy, влюбившейся в Роналду

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии Милнер: «Раньше красные ленты на кубке принадлежали «МЮ». Чертовы придурки» 7 ЧАСОВ НАЗАД