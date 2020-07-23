Модель Playboy приобрела чилийский клуб. Несколько лет назад она рассказала о сексе с Роналду

Даниэлла Чавес
Фото: Instagram
У девушки крепкая связь с футболом!
Чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес приобрела любительский футбольный клуб «Ранкагуа Сур».
34-летняя Чавес вложилась в команду из родного города и надеется помочь клубу выйти в высший дивизион страны. Ранее она публично поддержала другой клуб из Ранкагуа – «О’Хиггинс», выступающий в элите, но это не помешало новой инвестиции. «Я представляю клуб «Ранкагуа Сур». Скоро они перейдут в профессиональную лигу. Еще один вызов, но приятный вызов, потому что это часть моего города. Мы сделаем все от нас зависящее», – написала девушка в твиттере.
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- Несколько лет назад Даниэлла рассказывала о ночи, проведенной с Криштиану Роналду – на тот момент футболист встречался с россиянкой Ириной Шейк.
- У Чавес 13 млн подписчиков в инстаграме.
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