Футболисты победившей команды были максимально заряжены – даже в нарушениях чувствовался бешеный настрой. В одном из эпизодов игрок гостей схватил оппонента за майку, свалился на газон и прицепом проскользил несколько метров. Производитель экипировки «Коло-Коло» может собой гордиться.