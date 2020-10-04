«Коло-Коло» уступил «Уачипато» в матче чемпионата Чили – 0:1.

Футболисты победившей команды были максимально заряжены – даже в нарушениях чувствовался бешеный настрой. В одном из эпизодов игрок гостей схватил оппонента за майку, свалился на газон и прицепом проскользил несколько метров. Производитель экипировки «Коло-Коло» может собой гордиться.

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  • Игрок не был изгнан с поля, зато его партнер Хоффре Эскобар получил красную карточку на 82-й минуте – команда удержала минимальное преимущество.
  • «Коло-Коло» занимает 17-е место в чемпионате Чили, «Уачипато» идет на девятой позиции.

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