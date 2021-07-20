В первом дивизионе чемпионата Чили зафиксировали самое странное празднование в истории национального футбола.

В матче между «Депортес Магальянес» и «Артуро Фернандес Виаль» футболист хозяев Мигель Орельяна забил решающий мяч на 87-й минуте. 31-летний Орельяна побежал к надувному туннелю, стоявшему у игрового поля, но не вошел внутрь.

Он качественно прыгнул с двух ног и полностью погрузился в мусорный бак, стоявший рядом с туннелем. Мигеля поздравил кто-то из штаба – мужчина в черном спортивном костюме залез в урну и тоже как следует пошарился в мусоре. Спустя 10 секунд футболист все же вынырнул из бака на поверхность.

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Орельяна принес клубу победу – «Магальянес» выиграл со счетом 2:1.

После 10 туров Примеры Б «Депортес Магальянес» идет на 10-м месте в чемпионате.

«Фернандес Виаль» провел только один матч в чилийском пердиве. Их экстренно добавили из второго дивизиона после отстранения другой команды за невыполнение условий контрактов футболистов.

Футбол Игроку напекло голову – после гола он нырнул в мусорный бак ЧАС НАЗАД