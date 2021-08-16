В матче чемпионата Чили между «Уачипато» и «Универсидад Католика» футболисты столкнулись с задачей серьезнее, чем поразить ворота – игроки изо всех сил старались не утонуть в гигантских лужах на стадионе КАП в Талькауано.
При счете 2:1 в пользу хозяев нападающий Гастон Лескано имел отличный шанс сравнять счет, но поскользнулся, когда бил уже по пустым воротам. После этого вратарь Габриэль Кастельон накрыл мяч руками и создал огромное цунами из грязной воды.
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  • Счет остался прежним – «Уачипато» победил 2:1.
  • «Универсидад Католика» идет на четвертом месте в таблице после 15 туров, «Уачипато» располагается в зоне вылета.
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