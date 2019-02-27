Защитник и вратарь столкнулись, как Заболотный с манекеном, и соорудили дикий автогол
Крайне нелепо.
Защитник коста-риканского клуба «Саприсса» Оубрей Дэвид закатил нелепый автогол в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против мексиканского «Тигрес».
Полевой футболист «Саприссы» и голкипер Аарон Круз не разобрались, кому играть на линии штрафной. В итоге Дэвид врезался в голкипера и пробросил мимо него мяч в ворота.
- «Тигрес» разгромил «Саприссу» со счетом 5:1 и прошел в четвертьфинал турнира, несмотря на поражение в первом матче с минимальным счетом.
- «Саприсса» – 34-кратный чемпион Коста-Рики и трехкратный победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
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