Гениальный маркетинг.

Футболист костариканского «Алахуэленсе» Джонатан Макдональд вышел на поле в футболке с надписью «Burger King» на спине.

Игрок вступил в игру при счете 0:2 в матче против «Депортиво Саприсса» и помог команде вытащить ничью. Трюк с фамилией – гениальная пиар акция от спонсора команды, одного из главных конкурентов сети ресторанов «Макдоналдс».

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32-летний Макдональд – игрок сборной Коста-Рики.

В детстве он воспитывался в клубе под названием «Санта-Барбара».

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