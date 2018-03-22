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Дико смешной нырок в чемпионате Чили, после просмотра которого Деле Алли почувствует себя деревом

Дико смешной нырок в чемпионате Чили, после просмотра которого Деле Алли почувствует себя деревом
Eurosport

1 час назад

Пенальти, кстати, стал победным.

В матче чемпионата Чили между «Универсидад де Консепсьон» и «Коло-Коло» при счете 1:1 на 85 минуте арбитр поставил пенальти после нырка форварда хозяев Жана Менезеса.

Судья купился на картинное падени чилийца и указал на точку. Гол с этого пенальти стал победным.

  • У злостного обманщика Менезеса – гол в шести матчах сезона-2018.
  • «Универсидад де Консепсьон» занимает 8 место после 6 туров. «Коло-Коло» на 6 месте с 10 очками.

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