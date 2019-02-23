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Ривер Плэйт - Расинг
Чемпионат Уругвая - 23 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Ривер Плэйт – Расинг на Eurosport.ru! 23 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Jorge Giordano или Juan Tejera? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ривер Плэйт и Расинг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ривер Плэйт и Расинг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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