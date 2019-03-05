Игрок «Пеньяроля» отсмотрел нарезку лучших голов Лионеля Месси и идеально скопировал один из них

Уругвайский футболист «Пеньяроля» Лукас Пердомо забил третий мяч своей команды в матче национального чемпионата против «Хувентуда».

«Пеньяроль» заработал право на удар примерно в пяти метрах от линии штрафной. 22-летний Пердомо подошел к мячу и резким ударом вонзил его в ворота, перебросив стенку.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Пеньяроля».

После трех туров «Пеньяроль» лидирует в чемпионате Уругвая с максимальными показателями. Также по 9 очков набрали «Серро-Ларго» и «Прогресо».

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