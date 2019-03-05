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Игрок «Пеньяроля» отсмотрел нарезку лучших голов Лионеля Месси и идеально скопировал один из них

Игрок «Пеньяроля» отсмотрел нарезку лучших голов Месси и идеально скопировал один из них
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Срочно на просмотр в Каталонию.

Уругвайский футболист «Пеньяроля» Лукас Пердомо забил третий мяч своей команды в матче национального чемпионата против «Хувентуда».

«Пеньяроль» заработал право на удар примерно в пяти метрах от линии штрафной. 22-летний Пердомо подошел к мячу и резким ударом вонзил его в ворота, перебросив стенку.

  • Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Пеньяроля».
  • После трех туров «Пеньяроль» лидирует в чемпионате Уругвая с максимальными показателями. Также по 9 очков набрали «Серро-Ларго» и «Прогресо».
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