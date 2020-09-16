Рентистас
    Прервано
    0
    -
    0
    21:30
    16.09.20
    Estadio Complejo Rentistas
    Ривер Плэйт
      Чемпионат Уругвая • Apertura - Day 8
      Плей-офф
      • 1-ый тайм
      • Ривер Плэйт
      • Пирис
        12'
      • АбероВега
        11'
      • Кальсада
        6'
      Перед матчем

      Онлайн
      Рентистас - Ривер Плэйт
      Чемпионат Уругвая - 16 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Рентистас – Ривер Плэйт на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Alejandro Capuccio или Хорхе Фоссати? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рентистас и Ривер Плэйт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рентистас и Ривер Плэйт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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