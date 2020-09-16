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Рентистас - Ривер Плэйт

Чемпионат Уругвая - 16 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Рентистас – Ривер Плэйт на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Alejandro Capuccio или Хорхе Фоссати? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рентистас и Ривер Плэйт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рентистас и Ривер Плэйт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

