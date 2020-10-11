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Plaza Colonia - Montevideo City Torque

Чемпионат Уругвая - 11 октября 2020

Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Plaza Colonia – Montevideo City Torque на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Matías Rosa или Пабло Марини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Plaza Colonia и Montevideo City Torque и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Plaza Colonia и Montevideo City Torque, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

