Plaza Colonia
    -
    21:30
    11.10.20
    Parque Cincuentenario Juan Prandi
    Montevideo City Torque
      Чемпионат Уругвая • Apertura - Day 15
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Plaza Colonia - Montevideo City Torque
      Чемпионат Уругвая - 11 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Plaza Colonia – Montevideo City Torque на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Matías Rosa или Пабло Марини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Plaza Colonia и Montevideo City Torque и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Plaza Colonia и Montevideo City Torque, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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