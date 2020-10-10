Прогресо
    -
    18:30
    10.10.20
    Estadio Parque Abraham Paladino
    Ривер Плэйт
      Чемпионат Уругвая • Apertura - Day 15
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Прогресо - Ривер Плэйт
      Чемпионат Уругвая - 10 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Прогресо – Ривер Плэйт на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Leonel Rocco или Хорхе Фоссати? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Прогресо и Ривер Плэйт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Прогресо и Ривер Плэйт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет