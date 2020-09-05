Монтевидео Уондерерс
    -
    21:00
    05.09.20
    Parque Viera
    Ривер Плэйт
      Чемпионат Уругвая • Apertura - Day 10
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Монтевидео Уондерерс - Ривер Плэйт
      Чемпионат Уругвая - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Монтевидео Уондерерс – Ривер Плэйт на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Mauricio Larriera или Хорхе Фоссати? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монтевидео Уондерерс и Ривер Плэйт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монтевидео Уондерерс и Ривер Плэйт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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