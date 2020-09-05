Пеньяроль
    -
    23:30
    05.09.20
    Estadio Campeón del Siglo
    Ливерпуль
      Чемпионат Уругвая • Apertura - Day 10
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Пеньяроль - Ливерпуль
      Чемпионат Уругвая - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Пеньяроль – Ливерпуль на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марио Саралегуи или Román Cuello? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пеньяроль и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пеньяроль и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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