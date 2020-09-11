Дефенсор
    -
    2:15
    11.09.20
    Estadio Luis Franzini
    Насьональ
      Чемпионат Уругвая • Apertura - Day 11
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Дефенсор - Насьональ
      Чемпионат Уругвая - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Уругвая. Следите за матчем Дефенсор – Насьональ на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 02:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Alejandro Orfila или Густаво Мунуа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дефенсор и Насьональ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дефенсор и Насьональ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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