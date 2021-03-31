Опубликовано 31/03/2021 в 08:30 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 08:30 GMT

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу перешел в свой 31-й клуб.

44-летний футболист подписал контракт с «Суд Америкой», которая выступает во втором дивизионе чемпионата Уругвая. Он прошел обязательный карантин и скоро присоединится к тренировкам.

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В Европе Абреу играл за «Депортиво», «Реал Сосьедад», греческий «Арис» и израильский «Бейтар».

В Латинской Америке – за «Гремио», «Насьональ», «Ривер Плейт», «Ботафого», «Монтеррей» и другие клубы.

В составе сборной Уругвая Абреу стал победителем Кубка Америки 2011 года, дошел до полуфинала ЧМ-2010.

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