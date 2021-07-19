На 39-м году жизни скончался футболист Уильямс Мартинес, выступавший за команду «Вилья-Тереса» во втором профессиональном дивизионе Уругвая. Он был найден мертвым в собственной квартире. Игрок совершил самоубийство.
Мартинес выступал за клубы Уругвая, Аргентины, Венесуэлы, Чили, Парагвая, Испании, Франции, а также провел несколько матчей за английский «Вест Бромвич» и одну товарищескую игру за сборную Уругвая.
Уругвайская футбольная ассоциация уже выразила свои соболезнования родным и близким футболиста. «Мы глубоко сожалеем о шокирующей смерти уругвайского игрока Уильямса Мартинеса. Наши соболезнования семье и друзьям», – сообщили официальные представители ассоциации.
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- Матчи 11-го тура чемпионата Уругвая перенесены на другие даты.
- Мартинес с апреля 2021 года выступал за клуб «Вилья-Тереса».
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