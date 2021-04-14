Опубликовано 14/04/2021 в 08:06 GMT | Обновлено 14/04/2021 в 08:12 GMT

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик проводит в клубе последние месяцы. Летом он должен возглавить главную команду страны.

«Матч против «ПСЖ» – последний для Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он – основной кандидат на пост главного тренера сборной Германии и должен подписать контракт летом», – цитирует Маттеуса журналист Ронан Мёрфи.

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Также Ронан опубликовал слова самого Ханс-Дитера Флика для Sky Germany. «У меня контракт с «Баварией», но я всегда думаю о том, что может произойти и как дальше пойдут дела, будет ли все хорошо здесь и так далее. Моя семья будет за меня независимо от решения находиться ли тут», – заявил тренер.

Флик возглавляет «Баварию» с июля 2019 года. Под его руководством в сезоне-2019/20 мюнхенцы оформили требл.

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