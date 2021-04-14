«ПСЖ» по сумме двух матчей переиграл «Баварию» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Одним из главных творцов успеха парижан стал вратарь Кейлор Навас, который в двух встречах отразил 14 ударов в створ и пропустил 3 мяча от действующих чемпионов Европы.

Выяснилось, что итоговая победа «ПСЖ» была предначертана еще до первого матча в Мюнхене. Кейлор Навас и его команды, если он играл в воротах, никогда не вылетали в плей-офф ЛЧ, а если и проигрывали, то только в финале.

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Летом 2014 года костариканец перешел из «Леванте» в «Реал» – это был его первый клуб-участник Лиги чемпионов. В сезоне-2014/15 Кейлор просидел на скамейке под Икером Касильясом – «Мадрид» вылетел в полуфинале от «Ювентуса».

Следующие три сезона «Реал» с Навасом выигрывал турнир, а в розыгрыше-2018/19 вылетел в 1/8 от «Аякса», но с Тибо Куртуа на воротах. После этого Кейлор ушел в «ПСЖ», с которым в прошлом сезоне дошел до финала.

Несмотря на убойную статистику, Transfermarkt оценивает 34-летнего вратаря всего в 10 млн евро.

Навас прославился благодаря выступлению за сборную Коста-Рики на ЧМ-2014. Он дотащил команду до 1/4, в трех матчах был признан лучшим игроком встречи.

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