Авторы британской газеты The Guardian попали на предварительный показ документального фильма о жизни и карьере легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона Sir Alex Ferguson: Never Give In.

В картине коуча спросили о финальном матче Лиги чемпионов-1999 против мюнхенской «Баварии».

– На последних минутах вы правда верили, что все еще можете выиграть?

– Без шансов! Уже думал, как буду говорить футболистам: «Вы провели великолепный сезон». Но затем мы победили, – ответил Фергюсон (цитата по The Irish Times ).

В финале ЛЧ-1999 «Бавария» вела большую часть матча, но на 91-й минуте Тедди Шерингем сравнял счет, а на 93-й Уле-Гуннар Сульшер принес «Юнайтед» победу.

После успеха в главном еврокубке «МЮ» сделал требл – помимо Лиги чемпионов выиграл в чемпионате и Кубке Англии.

Документальный фильм Sir Alex Ferguson: Never Give In выйдет 29 мая на сервисе Amazon Prime Video.

