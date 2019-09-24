24 сентября УЕФА официально подтвердил, что финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Последний раз Россия принимала финал ЛЧ в 2008 году: тогда в «Лужниках» сошлись находящиеся на пике формы «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и «Челси» Авраама Гранта.

В серии пенальти победили футболисты «МЮ», а мы запомнили тот матч навсегда. В нем было все: удаление Дидье Дрогба, слезы счастья Криштиану Роналду, слезы скорби Джона Терри и великий сэйв Эдвина ван дер Сара.

В 2022 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене, в 2023-м – в Лондоне.

В прошлом сезоне финал ЛЧ принимал Стамбул. Победу в нем одержал «Ливерпуль», переигравший «Тоттенхэм» (2:0).

Сэр Алекс Фергюсон 5 лет занимался ерундой. В 2019-м он взялся за дело и тренирует Сульшера

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