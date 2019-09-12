Getty Images
Глеб: «После финала ЛЧ хотел втащить Гвардиоле»
Откровенный рассказ белоруса о работе с Пепом.
Белорусский футболист Александр Глеб вспомнил о периоде, когда он выступал за «Барселону» и работал под началом Хосепа Гвардиолы.
«Жалел, когда ушел из «Барселоны». Честно говоря, я сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним.
Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в «Барселоне» собрались лучшие из лучших: не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был зол на весь мир. В итоге все у меня пошло не так.
В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже обиделся. Я играл во всех матчах до финала, а в решающей битве Гвардиола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю. На его месте поступил бы точно так же», – цитирует Глеба Sports.ru.
- Глеб перешел в «Барселону» из лондонского «Арсенала» в 2008 году.
- В составе каталонцев Глеб выиграл золотой требл – Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Короля.
Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили на тренировку пьяными»