Белорусский футболист Александр Глеб вспомнил о периоде, когда он выступал за «Барселону» и работал под началом Хосепа Гвардиолы.

«Жалел, когда ушел из «Барселоны». Честно говоря, я сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним.

Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в «Барселоне» собрались лучшие из лучших: не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был зол на весь мир. В итоге все у меня пошло не так.

В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже обиделся. Я играл во всех матчах до финала, а в решающей битве Гвардиола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю. На его месте поступил бы точно так же», – цитирует Глеба Sports.ru.

Глеб перешел в «Барселону» из лондонского «Арсенала» в 2008 году.

В составе каталонцев Глеб выиграл золотой требл – Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Короля.

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