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Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»
10 лет назад Месси, Ибрагимовича и их друзей остановили простые казанские парни.
Почти 10 лет назад «Рубин» прошел через страшную мясорубку гвардиоловской «Барселоны». Но вместо того, чтобы превратиться в фарш, казанцы сломали винты, лезвия и крепления страшной каталонской машины. На второй минуте матча Александр Рязанцев забил один из лучших голов того розыгрыша Лиги чемпионов, с 40 метров прошив Виктора Вальдеса. В начале второго тайма Златан Ибрагимович сравнял счет. Но Алехандро Домингес и Гёкдениз Карадениз разыграли идеальную контратаку и угнали победу у «Барсы».
10 лет спустя «Рубин» превратился в жалкое зрелище: не претендует даже на еврокубки, Курбан Бердыев ушел из команды, зрители вяло ходят на новый стадион (13 тысяч в среднем). Eurosport.ru предлагает вспомнить героев суперматча из нулевых и отгадать, что с ними сейчас.
- Несмотря на ту победу, казанцы не вышли из группы, а каталонцы в итоге выиграли ЛЧ-2009/10.
- В РПЛ сезона-2018/19 «Рубин» занял 11-е место.