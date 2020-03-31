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Покер Месси «Арсеналу», ЦСКА в 1/4 и вылет Роналду от «Лиона». Какой была ЛЧ 10 лет назад
И как нам ее не хватает сейчас.
Лига чемпионов сезона-2019/20, видимо, закончена или по крайней мере отложена на неопределенный срок. Это отличный повод, чтобы вспомнить один из лучших розыгрышей в истории. Главный еврокубок в сезоне-2009/10 подарил миру душный, но суперэффективный «Интер» Моуринью, несколько уникальных перфомансов от топовых футболистов и лучший европоход русских клубов за последние 12 лет. Ностальгия – mode on.
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