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Моуринью вспомнил, что сказал Гвардиоле после удаления Мотты в полуфинале ЛЧ

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Пеп подумал, что он уже выиграл, но дальше все же прошел «Интер».

Португальский тренер Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о полуфинальном матче Лиги чемпионов-2010, в котором его «Интер» противостоял «Барселоне» Хосепа Гвардиолы. В первом тайме ответной игры полузащитник «Интера» Тьяго Мотта получил красную карточку.

«Когда Серхио Бускетс упал практически без сознания, я находился ровно посередине между нашей скамейкой, скамейкой «Барсы» и местом, где Мотту удалили. Краем глаза я заметил, как на скамейке «Барселоны» праздновали так, будто они выиграли. Гвардиола подозвал Златана Ибрагимовича поговорить о тактике. О тактике, когда играли 11 на 10.

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Я просто сказал Гвардиоле: «Не начинай праздновать, игра не закончилась». Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли 0:1, мы выиграли 3:2 при эпических обстоятельствах», – приводит слова Моуринью Marca.

  • В первом матче полуфиналов «Интер» выиграл у «Барсы» со счетом 3:1. Уступив в ответной встрече со счетом 0:1, «нерадзурри» прошли в финал ЛЧ.
  • В решающем матче команда Моуринью переиграла мюнхенскую «Баварию» – 2:0. Оба мяча забил Диего Милито.

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