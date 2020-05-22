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Фото: Getty Images
Пеп подумал, что он уже выиграл, но дальше все же прошел «Интер».
Португальский тренер Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о полуфинальном матче Лиги чемпионов-2010, в котором его «Интер» противостоял «Барселоне» Хосепа Гвардиолы. В первом тайме ответной игры полузащитник «Интера» Тьяго Мотта получил красную карточку.
«Когда Серхио Бускетс упал практически без сознания, я находился ровно посередине между нашей скамейкой, скамейкой «Барсы» и местом, где Мотту удалили. Краем глаза я заметил, как на скамейке «Барселоны» праздновали так, будто они выиграли. Гвардиола подозвал Златана Ибрагимовича поговорить о тактике. О тактике, когда играли 11 на 10.
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Я просто сказал Гвардиоле: «Не начинай праздновать, игра не закончилась». Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли 0:1, мы выиграли 3:2 при эпических обстоятельствах», – приводит слова Моуринью Marca.
- В первом матче полуфиналов «Интер» выиграл у «Барсы» со счетом 3:1. Уступив в ответной встрече со счетом 0:1, «нерадзурри» прошли в финал ЛЧ.
- В решающем матче команда Моуринью переиграла мюнхенскую «Баварию» – 2:0. Оба мяча забил Диего Милито.
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