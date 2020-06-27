Кроос: «После поражения в финале ЛЧ-2012 вызвал скорую из-за сильного похмелья»

Говорит, что не было других способов заглушить боль от невыигрыша Кубка.

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос испытывал проблемы с алкоголем после поражения с «Баварией» в финале Лиги чемпионов-2012 от «Челси».

«После того матча мы пили от разочарования, – вспоминал брат игрока Феликс Кроос. – Мы были близки к состоянию, чтобы вызвать скорую помощь!»

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«Это было нездорово, но, по крайней мере, тогда были для этого причины, – ответил Тони. – Помню, как Джесси (жена Крооса-старшего Джессика) сказала: «Нельзя сейчас звонить врачам. Представь, что будет, если вскроется, что я позвала вам медиков, потому что вы перепили!»

Но тогда не было другого способа, чтобы заглушить боль поражения. В конце концов, мне пришлось самому позвонить в скорую. Подумал: «Нельзя, чтобы стало еще хуже».

Тони Кроос также вспомнил другой вечер употребления спиртного в компании брата и бывшего защитника «Байера» Штефана Райнартца. «Все закончилось шотами текилы, потому что она единственная хорошо заходила».

Но на следующий день футболистов догнало похмелье. Феликс пошутил, что ему пришлось следить за братом на диване и постоянно проверять, дышит ли он.

«Это была моя ошибка, что я плохо себя чувствовал в тот день. Тогда и настал момент, что я сказал: это [употребление спиртного] не приносит никакой пользы. Не мог даже смотреть на текилу в тот вечер, поэтому я бросил пить окончательно. Сейчас меня не тянет к спиртному, я не скучаю по нему», – сообщил 30-летний полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen. Его цитирует Goal.com.

В финале Лиги чемпионов-2012 «Бавария» уступила «Челси» в серии послематчевых пенальти – 1:1 (3:4). Тони Кроос провел на поле все 120 минут.

29-летний Феликс Кроос в Бундеслиге-2019/20 сыграл 14 матчей за берлинский «Унион», не забил ни одного мяча и отметился одной желтой карточкой.

31-летний Штефан Райнартц в начале десятых провел три матча за сборную Германии, но в 2016-м закончил карьеру из-за хронических травм.

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