Испанский бразилец прошел через ад, но его все равно заменили на девятой минуте.

Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассказал, как лечился лошадиной плацентой перед финалом Лиги чемпионов-2014.

Перед матчем против мадридского «Реала» Коста обратился за помощью к известной знахарке Марьяне Ковачевич – она приобрела известность, исцеляя футболистов мазью на основе лошадиной плаценты. В итоге страйкер «Атлетико» вышел на финал ЛЧ в стартовом составе, но был заменен уже на девятой минуте.

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«Я прошел курс лечения, хотя пока мне делали электрошок, врач выкуривал парочку сигарет. Каждый сеанс занимал два часа, было очень тяжело и больно – настолько, что я потом не чувствовал боли, когда бегал. Это был один из самых жутких моментов моей карьеры», – цитирует Косту Marca.

«Атлетико» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов-2014 со счетом 1:4 по итогам двух дополнительных таймов.

Два года спустя – в 2016-м – «Реал» снова выиграл у «Атлетико» финал ЛЧ, на этот раз победив в серии пенальти.

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