Диего Коста и Сами Хедира, финал Лиги чемпионов-2014
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Испанский бразилец прошел через ад, но его все равно заменили на девятой минуте.
Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассказал, как лечился лошадиной плацентой перед финалом Лиги чемпионов-2014.
Перед матчем против мадридского «Реала» Коста обратился за помощью к известной знахарке Марьяне Ковачевич – она приобрела известность, исцеляя футболистов мазью на основе лошадиной плаценты. В итоге страйкер «Атлетико» вышел на финал ЛЧ в стартовом составе, но был заменен уже на девятой минуте.
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«Я прошел курс лечения, хотя пока мне делали электрошок, врач выкуривал парочку сигарет. Каждый сеанс занимал два часа, было очень тяжело и больно – настолько, что я потом не чувствовал боли, когда бегал. Это был один из самых жутких моментов моей карьеры», – цитирует Косту Marca.
- «Атлетико» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов-2014 со счетом 1:4 по итогам двух дополнительных таймов.
- Два года спустя – в 2016-м – «Реал» снова выиграл у «Атлетико» финал ЛЧ, на этот раз победив в серии пенальти.
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