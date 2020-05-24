Тест: назови состав «Реала», оформившего Десиму в 2014 году

С той исторической победы прошло 6 лет.

В 2014-м году мадридский «Реал» первым в истории футбола оформил Десиму – 10 раз выиграл Лигу чемпионов (Кубок чемпионов). С тех пор «бланкос» довели число побед в турнире до 13, но именно та стала максимально эпохальной.

Некоторые футболисты из того состава до сих защищают цвета клуба, кто-то ушел, а кто-то вовсе завершил карьеру. Но помнить те фамилии обязан каждый уважающий себя фанат футбола. Назови 19 фамилий, которые не оставили «Атлетико» шансов 24 мая 2014-го.

Лига чемпионов УЕФА The Times: матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к смерти минимум 41 человека от коронавируса 8 ЧАСОВ НАЗАД

«Реал» разгромил «Атлетико» со счетом 4:1.

«Королевский клуб» – самый титулованный в истории ЛЧ.

История великого фото: Десима «Реала» и кубики Криштиану

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Лига чемпионов УЕФА История великого фото: Десима «Реала» и кубики Криштиану 8 ЧАСОВ НАЗАД