За «Баварию»

Михаил Бирюков – шеф-редактор

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Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Чемпионат Франции Месси полгода киснет в «ПСЖ». Почему Лео провалился? 3 ЧАСА НАЗАД

«Бавария» выиграет Лигу чемпионов, потому что там не играет «Бохум». Так бы, конечно, именно «Бохум» и взял бы трофей. Но если серьезно, эти маленькие локальные неудачи и подчеркивают силу и стратегию «Баварии» – ее преимущество над внутренними соперниками настолько велико, что она может позволить себе своевременно расслабиться. Все четыре поражения в сезоне Бундеслиги «Мюнхен» потерпел от команд с 11-го места и ниже.

Входило ли это в планы Нагельсманна? Нет – он грезит сезоном без поражений, как когда-то смог «Арсенал». Но пока без них никак – в «Баварии» стартовала перепланировка команды, обойма возрастная и очень ограничена, поэтому ее ресурс нужно сконцентрировать вокруг больших матчей. А их в сезоне осталось немного – парочка в Бундеслиге, а всё остальное в ЛЧ.

Опытные футболисты «Баварии» особенно заводятся против серьезных соперников, Нагельсманн тоже вдохновляется большими матчами и на каждый готовит особый план, Левандовский все еще хочет «Золотой мяч» в конце-то концов, поэтому главная задача «Баварии» – не недооценить «Зальцбург». Дальше ей будет легче.

За «Ман Сити»

Артем Буторин – редактор футбольного раздела

Джек Грилиш и Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Если бы кто-то сказал, что главным фаворитом на победу в ЛЧ является клуб без нападающих, ему бы вручили красный нос на резинке.

Пеп Гвардиола создал идеальную машину: в ней отлажено все настолько круто, что в атаке может выйти любой игрок. «Сити» – суперкоманда с единственным слабым местом. Подставить своих может лишь Гвардиола. То, как Пеп кипятит себе мозги и рубится в игры разума перед ЛЧ, уже стало мемом. У каталонца все и так идеально, но он пытается удивит и иногда ломает уже построенное.

Прошлый сезон продемонстрировал прогресс: Гвардиола наконец выпил успокоительное и дошел до финала. Все закончилось бы долгожданным кубком, если в финале Пеп не нарвался на такого же тактического шизика из «Челси». Короче, «Сити» стал еще сильнее, а Гвардиола прощупал нужную формулу – не мешать самому себе.

За «Челси»

Сурен Аванесьян – автор

«Челси» Фото: Getty Images

«Челси» вышел из декабрьского кризиса, когда страдал от травм и короны. На старте 2022-го лондонцы проскочили в финал Кубка Лиги и забрали Клубный чемпионат мира. Антитела приобрел даже Томас Тухель – что еще может остановить перед второй победой в ЛЧ подряд?

В пользу «Челси» говорят несколько факторов. Первый – адаптация Ромелу Лукаку, который закинул два мяча в двух играх КЧМ. Тухель изучил, как задействовать бельгийца: с декабря страйкеру дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одои (оба раза – кроссами), в игре с «Плимутом» бывшая звезда «Интера» активно работал с Мэйсоном Маунтом.

Еще один фактор – защита. В январе и феврале «Челси» пропустил семь раз, причем за три мяча ответственны «Сити» и «Ливерпуль», а еще один «Палмейрас» воткнул с пенальти. Оборона Тухеля пережила даже отъезд Эдуара Менди и отрезок с Кепой Аррисабалагой.

Наконец, в Лиге чемпионов «Челси» может помочь матч-менеджмент. Тухель блеснул в сезоне-2021/22 благодаря нестандартным ходам и задачам для игроков. Чем больше необычных идей выдвинет Томас, тем менее предсказуемыми и более опасными окажутся действующие чемпионы Европы.

За «Интер»

Артем Кутейников – автор

Симоне Индзаги, «Интер» – «Милан» Фото: Getty Images

«Интер» впервые за 10 лет вырвался в плей-офф Лиги чемпионов и сразу попал в чисто фаворитов. «Нерадзурри» собрали мощный состав, который второй сезон подряд разбирает соперников в Серии А. Оборона «Интера» одна из сильнейших: скиллов Алессандро Бастони, Стефана де Врея, Милана Шкриниара и Самира Хандановича точно хватит, чтобы остановить любую атаку. В нападении тоже есть звезды: Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу. Ростер выглядит одним из самых сбалансированных.

Приход Симоне Индзаги не сломал мощную команду. «Интер» идет ко второму скудетто подряд и доминирует в Италии. С конца октября до начала февраля команда не проигрывала в Серии А и выдала 14-матчевую серию без поражений, в которой всего трижды сыграла вничью. Самая забивная и вторая по надежности команда Италии вполне может выиграть ЛЧ.

За «ПСЖ»

Артем Белинин – автор

Лионель Месси Фото: Getty Images

Маурисио Почеттино скоро станет прозрачным от депрессии, Лео Месси каждые выходные летает в Каталонию погреться и поужинать, а Килиан Мбаппе считает дни до переезда в Мадрид – но это все не играет роли, потому что начинается плей-офф Лиги чемпионов. Той самой, которую «ПСЖ» обязательно должен взять.

Конфликты в раздевалке, слухи о Зидане, странные поражения и бунт фанатов – кажется, что такая команда в жизни не возьмет ЛЧ, а ближе всего этот балаган был к трофею при Тухеле и его дисциплине. Но это все сказки, всем должно быть известно (если не знали – знайте), что парижских звезд исторически не возбуждает французский чемпионат. Сейчас в Париж переехал главный игрок в истории футбола, и его Лига 1 не возбуждает десятикратно (14 матчей – два гола). Зато ЛЧ – другое дело: пять матчей, пять голов, в том числе первый мяч Лео не в футболке «Барселоны». И это только аргентинец – а есть еще Неймар, повзрослевший и уже плакавший после поражения в финале, а еще Мбаппе – ему точно хочется оставить после себя в Париже историческую победу в ЛЧ перед уходом в «Реал».

СКОЛЬКО МЕССИ ЗАБЬЕТ «РЕАЛУ»? 0 1 2 3 и больше

Эти трое будут решать в атаке, а в защите есть Рамос, например. «Серхио почти инвалид», – скажет кто-то, но я скажу, что даже на пару отдельно взятых матчей (полуфинал и финал, как вариант) Рамос может стать Х-фактором. Им же может стать и лучший вратарь Евро-2020 Доннарумма, если вдруг ситуация дойдет до предела.

Да, Почеттино по-прежнему бездарь в Париже, а его тактика наверняка будет 7-0-3, какой она была на групповом этапе, но что поделать. С Месси, Мбаппе и Неймаром больше и не надо – такой класс побьет любой порядок. Хватит уже «ПСЖ» топтаться вокруг, пора брать главный приз – а потом хором стареть, валить в Мадрид и Манчестер и ссориться. Именно в таком порядке.

За «Ливерпуль»

Евгений Нарижный – редактор ленты новостей

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

«Ливерпуль» не считается очевидным фаворитом на победу в ЛЧ, но у команды Клоппа есть все шансы. Мерсисайдцы набрали чемпионский ход: шесть побед подряд, ни одного поражения в 2022-м и 20-5 по забитым и пропущенным. Кейта, Салах и Мане выжили после Кубка Африки, да и в целом у команды нет проблем с травмированными, а новичок Луис Диас добавит опций в атаке.

Нестабильный «Интер» не должен стать проблемой для «Ливерпуля», а сам английский клуб способен пройти любого претендента на кубок. Больше всего трудностей может возникнуть с победителем пары «ПСЖ» – «Реал», но парижанам всегда сложно давались поздние стадии ЛЧ, а «Мадрид» выглядит блекло на фоне травм – не факт, что к потенциальной встрече игра наладится.

За «Реал»

Илья Потетюев – редактор ленты новостей

Винисиус Жуниор, «Реал» Фото: Getty Images

За новогодний стол мадридцы садились в статусе одной из самых совершенных команд мира. После нелепых поражений от «Шерифа» и «Эспаньола» последовала беспроигрышная серия из 15 матчей подряд во всех турнирах. «Реал» уверенно вышел в плей-офф ЛЧ с первого места, лидерство в Ла Лиге тоже не подвергалось сомнению: «Барсе» везли 15 очков, «Атлетико» – 14. Карло Анчелотти наконец наладил игру в защите, Лука Модрич переживал вторую молодость, лучшей версией самих себя предстали Тони Кроос и Каземиро, а Винисиус и Карим Бензема превратились в самый продуктивный атакующий дуэт Европы.

Неудачное начало февраля – не причина сбрасывать «Реал» со счетов. Две досадные ничьи в Ла Лиге и вылет из Кубка Испании объясняются усталостью южноамериканских лидеров после изнурительных перелетов на матчи национальных сборных. Плюс из-за травмы выбыл важнейший игрок атаки, на счету которого чуть более 50% голов клуба во всех турнирах. Игра «Реала» слишком сильно завязана на Бензема – его отсутствие просто не могло не сказаться. Но к играм с «ПСЖ» он вернется в строй, плюс доминатор Лиги 1 и сам погряз в травмах, поэтому перед очным матчем команды находятся плюс-минус в одинаковых условиях.

Карим Бензема, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Победа в двухматчевом противостоянии с «ПСЖ» на данном этапе сезона сильно поднимет мораль игроков, а в отсутствии сильного конкурента пробираться по сетке станет намного проще. Кроме того, у «Реала» есть все шансы досрочно решить вопрос с победой в Ла Лиге. В этом случае Карло Анчелотти наконец подружится с ротацией и силы основного ростера будут брошены на ЛЧ. В дебютном сезоне на «Сантьяго Бернабеу» Папа Карло принес «Мадриду» долгожданную десиму – почему бы не оформить золотой дубль в первый сезон после возвращения?

За «Аякс»

Евгений Коростелев – старший редактор

Себастьен Алле («Аякс») Фото: Getty Images

Чтобы в современном суровом мире жилось чуть проще и спокойнее, необходимо верить в чудеса, даже если ты уже лет двадцать не дергаешь одноклассниц за косички. Бывают мечты с наркоманским оттенком, но надежда на победу «Аякса» в этом сезоне Лиги чемпионов – один из тех случаев, когда, поделившись мнением с друзьями, тебя не запишут на прием к психиатру.

Невозможно забыть розыгрыш турнира-2018/19, когда амстердамцы дважды на групповом этапе сыграли вничью с «Баварией», а в плей-офф раздали смачных пинков «Реалу» и «Ювентусу». Дойти до финала не получилось из-за расхлябанности во втором тайме ответного матча и гения Лукаса Моуры, но тот «Аякс» Эрика тен Хага запомнили на годы.

В этом розыгрыше у чемпионов Нидерландов есть все шансы не только повторить результат трехлетней давности, но и улучшить его. Хотя за прошедший с того времени отрезок из клуба выкрали почти всех лидеров (Де Лигт, Де Йонг, Ван де Бек, Зиеш – хедлайнеры «Аякса»-2018), селекция сработала феноменально и восстановила потери незвездными, но классными игроками, которые вместе воссоздают веселый и суператакующий футбол предков. Поэтому 18 очков и +15 по разнице мячей на групповом этапе не должны удивлять.

В помощь аяксидам – крепкий, но не самый выдающийся соперник на старте плей-офф. Пройдут «Бенфику» – дальше поймают уверенность и смогут вынести кого угодно, как в старые-добрые. Ну и а дальше на энергии космоса и вере болельщиков, которые будут верить в чудо.

КТО ВЫИГРАЕТ ЛЧ? «Бавария» «Ман Сити» «Челси» «Ливерпуль» «Ман Юнайтед» «ПСЖ» «Реал Мадрид» «Атлетико» «Интер» «Ювентус» «Аякс» Кто-то другой

Лига чемпионов УЕФА Кто главный в трио Месси-Неймар-Мбаппе. Подсказка для «Реала» 5 ЧАСОВ НАЗАД