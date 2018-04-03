Зидан перевернул сезон «Реала» новой схемой. Но теперь у него трещит голова

Испанские медиа в шутку называют Зидана главным по хлопкам в ладоши. Безвкусные намеки на непрошаренность Зизу в тактике коуч стильно разбивает уже второй год подряд. В обоих случаях француз выкатывал новую схему, в обоих случаях – в ключевой момент сезона.

Находкой Зидана в прошлом году были 4-4-2 с ромбом в центре поля. Хипстерская расстановка погасила главные недостатки «Реала» на тот момент. Во-первых, священную позицию десятки и просто практику получил Иско – испанец круто манипулировал соперником в остатке сезона. Во-вторых, схема вместила и Роналду, и Бензема – португальцу не нравится играть единственного страйкера (об этом говорил еще Анчелотти), поэтому помощь Карима была очень кстати.

4-4-2 ромб из сезона-2016/17

Как любой тактический тренд, схема тоже имеет срок годности: в топ-клубах работает минимум два десятка аналитиков, выработать антидот способны все. Чтобы разбить ромб «Реала», соперники нацелились на фланги – расстановка «Мадрида» предполагает всего одного игрока на краю (Марсело – слева, Карвахаль – справа) и уязвима к быстрым переводам мяча.

Идеальный план по удушению «Реала» запатентовали «Жирона» и «Тоттенхэм». Обе команды использовали 3-4-2-1 (предполагает двух игроков на флангах), обе юзали диагональные передачи в край, обе создали по четыре явных момента. Из-за ужасной реализации Роналду «Мадрид» не скомпенсировал панику в защите эффективностью впереди. Ситуация только усугублялась.

В первом матче с «ПСЖ» «Реал» тоже был плох на флангах – больше всех передач в штрафную хозяев сделал Дани Алвес. Поворотной точкой стали замены Зидана во втором тайме: после выхода Асенсио и Васкеса «Мадрид» перешел на 4-4-2 в линию и забил два мяча.

Крутой отрезок «Мадрид» провел не только в атаке. Васкес и Асенсио вышли крайними полузащитниками и помогли фулбекам – Марсело и (в меньшей степени) Карвахаля разрывали весь матч. После игры Эмери сказал, что «Париж» доминировал на флангах, но тренер забыл уточнить – доминировал до решающих замен Зидана, с которыми «Реал» обрел баланс.

В ответной игре Зизу выкатил 4-4-2 уже с первых минут – четверку полузащитников сформировали Васкес, Каземиро, Ковачич и Асенсио. Их дисциплинированность помогла сдержать фланги «Парижа», что порадовало Зидана не меньше, чем результат.

«С Асенсио и Васкесом на флангах мы использовали две линии из четырех человек. Нам было очень важно грамотно отзащищаться именно на краях. Мы хорошо с этим справились», – подметил Зидан после выхода в четвертьфинал.

4-4-2 в линию из матча с «ПСЖ»

В разных интерпретациях Зизу продолжил эксперимент, противники все чаще жаловались на схему. Цитата Кике Сетьена из «Бетиса» была самой показательной в этом плане. «Если честно, я предпочел бы, чтобы Зидан использовал BBC вместо Асенсио и Васкеса. Так у нас было бы меньше проблем. Эти ребята защищаются гораздо лучше».

Идея Зизу сработала: с начала года «Мадрид» набрал больше очков в Ла Лиге, чем «Барса» (32 против 31). Более того, с 4-4-2 «Реал» выиграл все 10 матчей в разных турнирах – эта расстановка в два раза эффективнее ромба, с которым Зидан победил в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

Схема Победы Ничьи Поражения Забитые Пропущенные Процент побед 4-4-2 10 0 0 41 11 100% 4-3-3 5 2 0 23 10 71% 4-4-2 (ромб) 9 4 5 30 18 50% 4-2-3-1 1 1 1 4 3 33%

Логичное решение на остаток плей-офф – и дальше юзать рабочую схему. Характеристики «Ювентуса» тоже подталкивают к этому: в «Турине» собраны невероятно разноплановые вингеры (подачи Куадрадо, дриблинг Косты, мощь Манджукича), поэтому помощь Асенсио и Васкеса на флангах пригодится вновь.

Дилемма для Зидана в другом. С 4-4-2 тренер получает надежнейшие края, но вынужден убрать кого-то из троицы Каземиро-Кроос-Модрич. Бразилец слишком важен в опорной зоне, немец регулирует темп игры, хорват – здорово продвигает мяч. Перевод любого из них в запас – потеря уникальных качеств.

В теории Ковачич мог бы заменить последних двоих (вариант из ответного матча с «Парижем»), но, во-первых, у Крооса и Модрича более звездный статус; во-вторых, Ковачич хуже вскрывает защиты – тем более такие выстроенные, как у «Ювентуса».

На бумаге решение предлагает 4-3-3 – схема вместит в себя и Каземиро, и Модрича, и Крооса. С ней Зидан выиграл пять матчей из семи в этом сезоне (вторая по эффективности схема «Мадрида»), но это тоже не идеальный вариант.

В зависимости от предпочтений Зизу, минусов два. Если тренер сохранит в ростере Роналду и Бензема, португальцу придется уйти на левый фланг – Криш не любит отрабатывать в защите, «Мадрид» получит те же проблемы, что и на старте. Если Зидан выставит Роналду в нападении, он разобьет его связку с Бензема – одной из главных причин возрождения Криша была именно форма француза.

Вопрос, который стоит перед Зиданом, напрямую упирается в схему. «Реал» хорошо отработал 4-4-2 в начале этого года, но чтобы взломать оборону «Юве», понадобится креатив. 4-3-3 дает необходимое разнообразие в атаке, но оставляет незащищенным как минимум левый фланг – если Зидан внезапно вспомнит о Бэйле, проблемы перетекут и на правый край тоже.

От выбора Зизу зависит реально многое. Аллегри – самый гибкий тренер среди оставшихся в плей-офф ЛЧ и уже наказывал «Реал» работой со схемами, когда ему противостоял Анчелотти. Теперь непростой ребус решать Зидану. Еще один вызов для тренера, который идет на третью победу подряд в турнире.

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