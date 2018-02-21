Онлайн

Севилья - Манчестер Юнайтед

Лига чемпионов УЕФА - 21 февраля 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Севилья – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Винченцо Монтелла или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Севилья – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Севилья и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

