Реал Мадрид
    -
    22:45
    14.02.18
    Сантьяго Бернабеу
    Пари Сен-Жермен
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - ПСЖ
      Лига чемпионов УЕФА - 14 февраля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Первая супервывеска 1/8 финала Лиги чемпионов! Роналду против Неймара, Ди Мария против бывшей, «Реал» против «ПСЖ».

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