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Реал Мадрид - ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА - 14 февраля 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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