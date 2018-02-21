Шахтер
    -
    22:45
    21.02.18
    Металлист
    Рома
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Шахтер - Рома
      Лига чемпионов УЕФА - 21 февраля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шахтер – Рома на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Рома? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шахтер и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Тимофей Загорский
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      Доброго дня. Сьогодні великий футбол: Ліга чемпіонів, «Шахтар» проти «Роми». Подгоняйте к началу — трансляция будет, и проведет ее господин товарищ Тимофей Загорский.

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