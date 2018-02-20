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Челси - Барселона
Лига чемпионов УЕФА - 20 февраля 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Челси – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 20 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челси и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Арбитр Том Хеннинг Эвребё уже закончил карьеру, можно и матч «Челси» с «Барселоной» нормально посмотреть.