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Челси - Барселона

Лига чемпионов УЕФА - 20 февраля 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Челси – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 20 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Челси и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

