Базель
    -
    22:45
    13.02.18
    Санкт-Якоб Парк
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Базель - Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА - 13 февраля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Базель – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 13 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Вики или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Базель – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Базель и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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