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Порту - Ливерпуль

Лига чемпионов УЕФА - 14 февраля 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Порту – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Порту – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Порту и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

