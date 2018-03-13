Манчестер Юнайтед
    -
    22:45
    13.03.18
    Олд Траффорд
    Севилья
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Севилья
      Лига чемпионов УЕФА - 13 марта 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 13 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Винченцо Монтелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «МЮ» отстоял нулевую ничью в Андалусии, на «Олд Траффорд» нужно забить и не пропустить, все просто.

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