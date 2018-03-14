Барселона
    -
    22:45
    14.03.18
    Камп Ноу
    Челси
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Челси
      Лига чемпионов УЕФА - 14 марта 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Челси на Eurosport.ru! 14 марта 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Лионель Месси впервые забил «Челси», «Барсе» достаточно не пропустить, чтобы пройти дальше.

      Комментарии 0