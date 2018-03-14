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Бешикташ - Бавария

Лига чемпионов УЕФА - 14 марта 2018

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бешикташ – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 14 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Шенол Гюнеш или Peter Hermann? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бешикташ – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бешикташ и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

