Манчестер Сити
    -
    22:45
    07.03.18
    Этихад
    Базель
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Базель
      Лига чемпионов УЕФА - 7 марта 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Базель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Рафаэль Вики? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Базель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Базель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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