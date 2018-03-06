Ливерпуль
    -
    22:45
    06.03.18
    Энфилд
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Порту
      Лига чемпионов УЕФА - 6 марта 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Порту на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 6 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Сержиу Консейсан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Порту? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0