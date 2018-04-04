Барселона
    -
    21:45
    04.04.18
    Камп Ноу
    Рома
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Рома
      Лига чемпионов УЕФА - 4 апреля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Рома на Eurosport.ru! 4 апреля 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Барселона» получила в четвертьфинале слабейшего из соперников. «Роме» нужно не пропустить много на «Камп Ноу», чтобы сохранит шансы в ответном матче.

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