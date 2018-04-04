Ливерпуль
    -
    21:45
    04.04.18
    Энфилд
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА - 4 апреля 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 4 апреля 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Говорят, у «Ливерпуля» есть шансы. Правда, непонятно на что.

      Четвертьфинал. Первый матч. Будет очень горячо.

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